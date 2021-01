“Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco”: Chiara Ferragni difende il marito dopo l’insulto sui social (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sui social, si sa, gli haters abbondano. E tra le vittime preferite degli odiatori del web ci sono i Ferragnez. Con ben 22 milioni di follower su Instagram, Chiara Ferragni si trova spesso e volentieri a dover rispondere a commenti a dir poco offensivi nei suoi confronti o verso la propria famiglia. Nelle ultime ore ad esempio, l’imprenditrice digitale è intervenuta per difendere Fedez da un commento di cattivo gusto fatto da un utente. Ecco cosa è accaduto. Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme al marito. I due appaiono felici e sorridenti, si tengono la mano e si scambiano un tenero bacio. Se la maggior parte dei follower ha risposto con like e commenti affettuosi, uno ha pensato di rovinare l’idillio amoroso ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sui, si sa, gli haters abbondano. E tra le vittime preferite degli odiatori del web ci sono i Ferragnez. Con ben 22 milioni di follower su Instagram,si trova spesso e volentieri a dover rispondere a commenti a dir poco offensivi nei suoi confronti o verso la propria famiglia. Nelle ultime ore ad esempio, l’imprenditrice digitale è intervenuta perreda un commento di cattivo gusto fatto da un utente. Ecco cosa è accaduto.ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme al. I due appaiono felici e sorridenti, si tengono la mano e si scambiano un tenero bacio. Se la maggior parte dei follower ha risposto con like e commenti affettuosi, uno ha pensato di rovinare l’idillio amoroso ...

Ultime Notizie dalla rete : Per andare Da giovedì per andare in Austria bisognerà registrarsi online sul sito del governo federale Il Messaggero Veneto Coronavirus: Misiani, 'intervento specifico per settori turismo invernale e montagna'

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Nel futuro decreto ristori "è necessario stanziare ulteriori risorse per il mondo imprenditoriale e per fare alcuni interventi settoriali: io e la viceministra Laura Cast ...

Un 40enne a processo per la morte di Febo

È accusato di omicidio colposo, naufragio, omissione di soccorso, false dichiarazioni. Lui nega qualsiasi responsabilità ...

