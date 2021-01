Nei sondaggi giù Pd e M5s, avanzano Calenda e Renzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Spostamento di intenzioni di voto tutto interno alla maggioranza nella prima Supermedia AGI/YouTrend dell'anno, basata sui dati dei soli quattro istituti che hanno pubblicato sondaggi. L'area di governo perde l'1,7% soprattutto a causa del -1,0% del Pd, ma anche M5s perde quasi un punto (-0,9). A beneficiarne però non è il centrodestra, che rimane sostanzialmente stabile sui valori del 24 dicembre, bensì i soggetti di centro/centrosinistra: Azione di Calenda (+0,7), Verdi (+0,3), Italia Viva (+0,2) e +Europa (+0,1), che complessivamente guadagnano l'1,3%. Nel dettaglio delle liste, la Lega vale il 23,5% (-0,1%), seguita dal Pd al 19,6% (-1,0%), da FdI al 16,3% (+0,1%), da M5s al 14,2% (-0,9%), da Forza Italia al 7,4% (=), da Azione al 3,9% (+0,7%), da Italia Viva al 3,3% (+0,2%), da La Sinistra al 3,2% (=), da +Europa al 2,1% (+0,1%) e dai Verdi al 2,0% ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Spostamento di intenzioni di voto tutto interno alla maggioranza nella prima Supermedia AGI/YouTrend dell'anno, basata sui dati dei soli quattro istituti che hanno pubblicato. L'area di governo perde l'1,7% soprattutto a causa del -1,0% del Pd, ma anche M5s perde quasi un punto (-0,9). A beneficiarne però non è il centrodestra, che rimane sostanzialmente stabile sui valori del 24 dicembre, bensì i soggetti di centro/centrosinistra: Azione di Calenda (+0,7), Verdi (+0,3), Italia Viva (+0,2) e +Europa (+0,1), che complessivamente guadagnano l'1,3%. Nel dettaglio delle liste, la Lega vale il 23,5% (-0,1%), seguita dal Pd al 19,6% (-1,0%), da FdI al 16,3% (+0,1%), da M5s al 14,2% (-0,9%), da Forza Italia al 7,4% (=), da Azione al 3,9% (+0,7%), da Italia Viva al 3,3% (+0,2%), da La Sinistra al 3,2% (=), da +Europa al 2,1% (+0,1%) e dai Verdi al 2,0% ...

