Monty Python Spamalot: il famoso musical diventerà un film (Di giovedì 14 gennaio 2021) Circa due anni fà Fox aveva annunciato che stava seguendo rapidamente un adattamento cinematografico di Spamalot, il musical di successo di Broadway e del West End “strappato amorevolmente” dai Monty Python e il Sacro Graal del 1975 . Quali novità ci sono su Monty Python Spamalot? Il progetto, scritto da Eric Idle, è stato messo da parte dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, ma ora Deadline annuncia che ha trovato una nuova casa alla Paramount Pictures. Casey Nicholaw è a bordo per fare il suo debutto alla regia nel film, avendo coreografato la produzione teatrale originale vincitrice del Tony Award. Idle produrrà il film con Dan Jinks (American Beauty) e con la sceneggiatura già completa e tutto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) Circa due anni fà Fox aveva annunciato che stava seguendo rapidamente un adattamento cinematografico di, ildi successo di Broadway e del West End “strappato amorevolmente” daie il Sacro Graal del 1975 . Quali novità ci sono su? Il progetto, scritto da Eric Idle, è stato messo da parte dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, ma ora Deadline annuncia che ha trovato una nuova casa alla Paramount Pictures. Casey Nicholaw è a bordo per fare il suo debutto alla regia nel, avendo coreografato la produzione teatrale originale vincitrice del Tony Award. Idle produrrà ilcon Dan Jinks (American Beauty) e con la sceneggiatura già completa e tutto ...

