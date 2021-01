Mattarella chiede di uscire presto dall' incertezza Alleati di governo | ' Andiamo avanti' Opposizione | ' Via maestra è il voto'

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre gli scenari possibili, ma molto dipenderàe decisioni di Conte delle prossime ore. Intanto il centrodestra tira dritta senza dare alcun appoggio al premier in bilico,oppuredi ...

Agenzia_Italia : Mattarella attende le scelte di Conte, ma chiede di 'uscire presto dall'incertezza' - Avvenire_Nei : #Mattarella chiede chiarezza di fronte al rebus della crisi-non-crisi - paoloangeloRF : Crisi di governo, Mattarella chiede di fare in fretta: le tre strade per Conte - PCocurullo : Mattarella chiede chiarezza di fronte al rebus della crisi-non-crisi - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: #Mattarella chiede chiarezza di fronte al rebus della crisi-non-crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella chiede

Si attende la mossa del premier. Il capo dello Stato ha chiesto una soluzione rapida della crisi. Un Conte ter potrebbe essere un'opzione non ancora archiviata. Ma la convinzione di più d'uno è che si ...Consumata e archiviata la rottura di Italia viva, ora tocca a Giuseppe Conte decidere come muoversi. Nel consiglio dei ministri di ieri sera è stato chiaro: riaprire i rapporti con l’ormai ex alleato ...