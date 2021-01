Lilli Gruber fa nero Renzi a “Otto e Mezzo”. Crosetto ironizza: “Sembra Crudelia De Mon” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lilli Gruber che infierisce contro Matteo Renzi, protagonista e promotore della crisi di governo, fa effetto. Ora si scoprono tutti grandi estimatori dello spettacolo che l’esecutivo ha fin’ora dato di sé. Il suo fare felpato non fa velo alla sua “perfidia”. Evidentemente nel salOtto della conduttrice di Otto e Mezzo questo governo piaceva. Dal pulpito di La7 sovente Travaglio, ospite della Gruber, ci tesseva le “magnifiche sorti e progressive” del governo Conte, esecutivo di fenomeni mondiali. Si spiega così quella che è stata definita un'”imboscata” contro Maria Elena Boschi, maltrattatta e messa in imbarazzo nella puntata di qualche tempo fa. Lilli Gruber in versione Crudelia De Mon Ora che Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021)che infierisce contro Matteo, protagonista e promotore della crisi di governo, fa effetto. Ora si scoprono tutti grandi estimatori dello spettacolo che l’esecutivo ha fin’ora dato di sé. Il suo fare felpato non fa velo alla sua “perfidia”. Evidentemente nel saldella conduttrice diquesto governo piaceva. Dal pulpito di La7 sovente Travaglio, ospite della, ci tesseva le “magnifiche sorti e progressive” del governo Conte, esecutivo di fenomeni mondiali. Si spiega così quella che è stata definita un'”imboscata” contro Maria Elena Boschi, maltrattatta e messa in imbarazzo nella puntata di qualche tempo fa.in versioneDe Mon Ora che Matteo ...

La7tv : #ottoemezzo @KelleddaMurgia su Matteo #Renzi: 'E' un bullo, scadente, non ha imparato nulla dal referendum'. La chi… - SecolodItalia1 : Lilli Gruber fa nero Renzi a “Otto e Mezzo”. Crosetto ironizza: “Sembra Crudelia De Mon” - patriziadegioia : RT @pmacry: lilli gruber titola: “renzi sfascia tutto. e ora?” il giornalismo come libertà intellettuale - lapennanicola65 : Otto e Mezzo, Lilli Gruber fuori controllo contro Renzi? Guido Crosetto da godere: 'Pelliccia di dalmata', sbertucc… - mariamacina : RT @pmacry: lilli gruber titola: “renzi sfascia tutto. e ora?” il giornalismo come libertà intellettuale -