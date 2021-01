La storia su Facebook anti-Renzi sul profilo ufficiale di Giuseppe Conte | ecco cos’è successo

FiorellaMannoia : Leggete questa storia. Un Paese che si vanta di essere democratico, ma che esercita la pena di morte dovrebbe subir… - repubblica : Governo, sul profilo Facebook di Conte spunta storia anti-Renzi. Palazzo Chig: 'Pagina hackerata' - La7tv : #tagada Storia Facebook di Giuseppe #Conte (poi rimossa) contro Matteo #Renzi. Palazzo Chigi: 'Non si esclude ipote… - codeghino10 : RT @SkyTG24: Su Fb di Conte spunta storia anti-Renzi. Staff premier: 'Mai autorizzata, ipotesi hacker' - SkyTG24 : Su Fb di Conte spunta storia anti-Renzi. Staff premier: 'Mai autorizzata, ipotesi hacker' -

«Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo. Scorri in alto». È comparsa sulla pagina ufficiale del premier Giuseppe Conte la storia Facebook per ..."Stiamo facendo tutte le verifiche interne per accertare come sia potuta avvenire la pubblicazione di un simile contenuto. Non si esclude, al momento, l’ipotesi di un tentativo di hackeraggio" ...