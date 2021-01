Governo, Salvini: 'Se Conte ha i numeri venga in Parlamento se no alle urne' (Di giovedì 14 gennaio 2021) (LaPresse) 'Fidiamoci degli italiani, meritano fiducia'. Così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della crisi di Governo. 'Non si può andare avanti altri mesi con maggioranze trovate di ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) (LaPresse) 'Fidiamoci degli italiani, meritano fiducia'. Così il leader della Lega Matteoa proposito della crisi di. 'Non si può andare avanti altri mesi con maggioranze trovate di ...

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo o no? Il presidente del Consiglio o oggi viene in Parlamento o va al Quirinale a dimettersi. #lariachetira - matteosalvinimi : #Salvini: Sono convinto che sia ormai chiaro a tutti gi italiani che questo è un governo nato 'contro Salvini', sen… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - Clezia90039499 : RT @Frances08364419: Si è trovato in politica prima con la lega poi con il PD, ha gestito bene (inizialmente) la pandemia, avrà anche sbag… - giovanni_bread : RT @catlatorre: Non sono una fan di questo governo e non dimentico che Conte stava con Salvini fino a neanche due anni fa. Ma da cittadin… -