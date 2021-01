Governo: Faraone, 'confermata disponibilità su scostamento e ristori' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Abbiamo confermato la disponibilità sul voto sui ristori e sullo scostamento, che si farà un minuto dopo, senza ritardi, abbiamo tenuto che questo accadesse". Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone al termine della capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Abbiamo confermato lasul voto suie sullo, che si farà un minuto dopo, senza ritardi, abbiamo tenuto che questo accadesse". Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato Davideal termine della capigruppo.

fattoquotidiano : Ristori, stanziamento a rischio in caso di crisi di governo. Gualtieri: “Non deve accadere”. Faraone (Iv): “Pronti… - TV7Benevento : Governo: Faraone, 'gruppo Iv assolutamente coeso'... - TV7Benevento : Governo: Faraone, 'confermata disponibilità su scostamento e ristori'... - SF57CFC : RT @Keynesblog: @davidefaraone Il governo è nel pieno delle sue funzioni finché non viene sfiduciato o non si dimette. Qualcuno regali un t… - _avvocato : RT @Keynesblog: @davidefaraone Il governo è nel pieno delle sue funzioni finché non viene sfiduciato o non si dimette. Qualcuno regali un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Faraone Governo:Faraone,ok Iv a Recovery poi valuteremo che fare - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Faraone, 'gruppo Iv assolutamente coeso'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il gruppo parlamentare di Italia viva è "assolutamente coeso". Lo sottolinea il capogruppo al Senato Davide Faraone. "Non c'è nessun abbandono. Abbiamo fatto una riunione di ...

Governo: Conte in Senato martedì alle 9,30

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte sarà in Senato per le comunicazioni, su cui verrà posta la questione di fiducia, martedì alle ...

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il gruppo parlamentare di Italia viva è "assolutamente coeso". Lo sottolinea il capogruppo al Senato Davide Faraone. "Non c'è nessun abbandono. Abbiamo fatto una riunione di ...Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte sarà in Senato per le comunicazioni, su cui verrà posta la questione di fiducia, martedì alle ...