Genoa | Ballardini: “Con la Juve bella prestazione. Strootman è motivato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tecnico del Genoa Ballardini alla fine del match di Coppa Italia con la Juve tira le somme e guarda il bicchiere mezzo pieno La Juve nei primi 25 minuti… L'articolo Genoa Ballardini: “Con la Juve bella prestazione. Strootman è motivato” proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tecnico delalla fine del match di Coppa Italia con latira le somme e guarda il bicchiere mezzo pieno Lanei primi 25 minuti… L'articolo: “Con la” proviene da MeteoWeek.

ZZiliani : Superbo Genoa. Come già il Sassuolo, pur sconfitto 2-3 ai supplementari ha messo sotto la Juventus del Maestro Pirl… - MoliPietro : Post Juventus-Genoa: le voci di Pirlo e Ballardini - cristianobosco : Sulla partita di #CoppaItalia di ieri sera, solo applausi per i Grifoni che, con cuore e coraggio per 120 minuti ha… - genovapostnews : Genoa, Ballardini: “Primi 20' timidi, poi ci siamo contraddistinti grazie ad un’ottima prestazione” - LPincia : RT @Maxpar68: E comunque con Ballardini basta che indossi la maglia del Genoa e diventi un calciatore. Grazie Zio -