Fipe-Confcommercio: "Violare le leggi è un grave errore, si rischia boomerang contro intero settore" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – "Il settore e? stremato e la situazione grave e confusa, servono subito misure aggiuntive in grado di dare certezza agli imprenditori e adeguato ristoro alle perdite imposte alle loro aziende. Fipe Confcommercio continuera? a lavorare incessantemente per ottenerle, garantendo nel frattempo ai propri imprenditori il massimo dell'ascolto e del supporto" – giunge il commento della Federazione Italiana Pubblici Esercizi in risposta all'iniziativa #ioapro che ha promosso, attraverso i social, l'apertura dei ristoranti per la giornata di domani, venerdì 15, oltre gli orari consentiti dai provvedimenti governativi di gestione dell'emergenza epidemiologica. Così, in merito alla faccenda che coinvolge il settore della ristorazione a carattere nazionale, continua Mario ...

