Fedez attaccato senza mezzi termini “Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco» | la risposta di Chiara Ferragni è da applausi

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)sono sempre al centro del gossip un po’ perché hanno milioni di follower e , dunque è normale che vengano così tanto sia ammirati che criticati e un po’ perché loro vivono la loro vota sui social e mettono in evidenza tutto ciò che fanno. Esponendosi così tanto, è inevitabile che altrettante siano le critiche e gli attacchi. Recentemente sono stati attaccati anche in diretta tv da Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie italiane” che nel suo programma ha accusato ladi aver fatto poco per sensibilizzare i cittadini nelle misure di contenimento da covid salvo poi chiedere scusa sia ache allae chiedere loro addirittura aiuto perché attaccata sui social in modo violento dopo che ...