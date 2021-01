Diverticolosi o diverticolite? Quali differenze e come comportarsi

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Non li vediamo. Ma sono piccoli “sacchi” che si creano lungo la parete dell’intestino, in particolare nel colon. Succede infatti che la parete intestinale non sia più così resistente agli stimoli cui è sottoposta, con la muscolatura che lavora. Il risultato è che nei più punti più deboli, con gli anni, si creano delle specie di “ernie”. Ecco, raccontata in termini semplice, la storia del diverticolo intestinale, che può rimanere tale, e quindi dare sintomi e segni tipici della sua presenza (peraltro spesso del tutto silenziosa) o si può infiammare, dando il via alla. Chi è più a rischio? In termini generali, i diverticoli sono appuntopiccole “ernie” dell’intestino, che spesso sono legati alle cattive abitudini alimentari mantenute negli anni. In mancanza di fibre alimentari, la massa fecale è insufficiente a sostenere lo sforzo dei ...