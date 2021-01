Coronavirus: in futuro il Covid potrebbe diventare un raffreddore da bimbi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da tragica pandemia a fastidiosa malattia della prima infanzia: potrebbe essere questa la parabola del Covid-19 nei prossimi anni, qualora il nuovo Coronavirus diventasse endemico nella popolazione anche... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da tragica pandemia a fastidiosa malattia della prima infanzia:essere questa la parabola del-19 nei prossimi anni, qualora il nuovodiventasse endemico nella popolazione anche...

