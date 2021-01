Che Dio ci aiuti 6: non c’è più religione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Elena Sofia Ricci Don Matteo ha resistito già vent’anni su Rai 1 senza scivolare su scandali e colpi di scena che lo snaturassero. E’ andato avanti pregando, passeggiando in bici, beccandosi qualche colpo in testa e una pallottola ogni tanto, ma solo in modo incidentale, senza mai tirare fuori dal cilindro segreti inverosimili sul proprio passato, e ha lasciato agli amici carabinieri il compito di introdurre novità nel suo piccolo mondo antico. Perchè Suor Angela non ha potuto fare lo stesso? Che Dio ci aiuti, parimenti prodotta dalla Lux Vide e parimenti ambientata nell’ambiente ecclesiastico, ha percorso una strada diversa e nella sesta stagione sta propinando al pubblico l’ipotesi che la suora interpretata da Elena Sofia Ricci abbia avuto un figlio quand’era ragazzina, del quale avrebbe rimosso l’esistenza. Un vuoto di memoria, lo chiama lei, che sente di avere a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Elena Sofia Ricci Don Matteo ha resistito già vent’anni su Rai 1 senza scivolare su scandali e colpi di scena che lo snaturassero. E’ andato avanti pregando, passeggiando in bici, beccandosi qualche colpo in testa e una pallottola ogni tanto, ma solo in modo incidentale, senza mai tirare fuori dal cilindro segreti inverosimili sul proprio passato, e ha lasciato agli amici carabinieri il compito di introdurre novità nel suo piccolo mondo antico. Perchè Suor Angela non ha potuto fare lo stesso? Che Dio ci, parimenti prodotta dalla Lux Vide e parimenti ambientata nell’ambiente ecclesiastico, ha percorso una strada diversa e nella sesta stagione sta propinando al pubblico l’ipotesi che la suora interpretata da Elena Sofia Ricci abbia avuto un figlio quand’era ragazzina, del quale avrebbe rimosso l’esistenza. Un vuoto di memoria, lo chiama lei, che sente di avere a ...

