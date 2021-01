Cacciatori ‘liberi’ in tre regioni, ira degli ambientalisti: “Non rispettano norme Covid” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Divieto di spostamento nel rispetto delle norme anti-Covid? Non per tutti. Umbria, Molise e Sardegna, infatti, hanno adottato dei provvedimenti che consentono la libera circolazione dei cacciatori. Il motivo? Quella venatoria sarebbe un’attività necessaria per eliminare la fauna pericolosa. Le associazioni ambientaliste, però, non ci stanno : “Le motivazioni sono irrisorie, la caccia- che non è nemmeno un’attività sportiva- va fermata”. WWF: “ORDINANZE REGIONI NON GARANTISCONO SALUTE PUBBLICA” Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Divieto di spostamento nel rispetto delle norme anti-Covid? Non per tutti. Umbria, Molise e Sardegna, infatti, hanno adottato dei provvedimenti che consentono la libera circolazione dei cacciatori. Il motivo? Quella venatoria sarebbe un’attività necessaria per eliminare la fauna pericolosa. Le associazioni ambientaliste, però, non ci stanno : “Le motivazioni sono irrisorie, la caccia- che non è nemmeno un’attività sportiva- va fermata”. WWF: “ORDINANZE REGIONI NON GARANTISCONO SALUTE PUBBLICA”

gattufola1 : Il peggio è quando i cacciatori lasciano liberi i cani e vedi i caprioli correre (si fa x dire)e cadere X salvarsi… - lisamxp1 : @_esegesi_ I cacciatori liberi di andare dove gli pare, i politici a sciare . Il povero cardiopatico non può andare… - smolberlin : Volevo dire che se è zona arancione per me,lo deve essere anche per quei cacciatori di merda. Perché loro sono libe… - sardanews : Sulla Nuova in edicola l'11 gennaio: cacciatori liberi di spostarsi, è polemica sull'ordinanza di Solinas - Gianfra33984664 : RT @bonebag69: La legge è uguale per tutti tranne che per i fasci. Le guide non possono lavorare ma in Sardegna grazie alla lega i cacciat… -

