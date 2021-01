Autogol di Renzi | apre la crisi sul Mes ma ora gli interessi sul debito risalgono

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Uscire dalla maggioranza perché non si è fatto ricorso al Mes, che consentirebbe di risparmiare qualche centinaia di milioni di euro disul, innescando però l’effetto opposto, una risalita deglia causa dell’incertezza politica generata dalladi Governo aperta da lui stesso nel pieno della pandemia. È il clamorosoriuscito a Matteocon il ritiro delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti dall’esecutivo Conte, foriero di nuove turbolenze sui mercati per i titoli diitaliani. Dopo un avvio stabile lo spread tra Btp e Bund ha accelerato fino a sfiorare i 120 punti, in rialzo di 10 punti, col rendimento del decennale salito allo 0,65%. La variazione è per il momento contenuta, grazie soprattutto alla rete di ...