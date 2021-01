Atalanta, Miranchuk da record: triplo esordio lampo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Miranchuk da record, segna pure in Coppa Italia: le tre reti con l’Atalanta sono arrivate all’esordio di ogni competizione Aleksey Miranchuk da record, è un autentico fattore per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini alla…prima. Il trequartista russo ha segnato in Coppa Italia il suo terzo gol con la maglia nerazzurra. Da quando è arrivato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 gennaio 2021)da, segna pure in Coppa Italia: le tre reti con l’sono arrivate all’di ogni competizione Alekseyda, è un autentico fattore per l’di Gian Piero Gasperini alla…prima. Il trequartista russo ha segnato in Coppa Italia il suo terzo gol con la maglia nerazzurra. Da quando è arrivato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

