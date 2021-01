Atalanta Cagliari 0-0 LIVE: la Dea è on fire (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Cagliari 0-0 Fischio d’inizio alle ore 21:15. Ore 21:15 – Squadre in campo. Tutto pronto per questo ottavo di finale di Coppa Italia. Ore 21:16 – Fischia Dionisi. Inizia Atalanta-Cagliari. 2? Subito La Dea – Ci prova Muriel dalla distanza. Tiro centrale, facile per Vicario. 4? Gol annullato Atalanta – Miranchuk trova subito il gol a pochi minuti dal fischio d’inizio. La rete nasce dagli sviluppi di un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio alle ore 21:15. Ore 21:15 – Squadre in campo. Tutto pronto per questo ottavo di finale di Coppa Italia. Ore 21:16 – Fischia Dionisi. Inizia. 2? Subito La Dea – Ci prova Muriel dalla distanza. Tiro centrale, facile per Vicario. 4? Gol annullato– Miranchuk trova subito il gol a pochi minuti dal fischio d’inizio. La rete nasce dagli sviluppi di un ...

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? The Nerazzurri line-up to face Cagliari! #AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : L'ultima volta in cui abbiamo affrontato il Cagliari negli ottavi di #CoppaItalia ??????????? Last time we faced Caglia… - ingrid_perrod : Ecco come contraddirmi da sola ... Avevo dimenticato atalanta cagliari - moglis_88 : (ITACUP) 31' Atalanta - Cagliari (0-0) over 0,5 HT @1,83 x5u (Bet365) @BetFellas_gr - trivella : Intervalo #ARSCRY 0-0 Real Madri 0-2 Athletic :) #CoppaItalia 30 Atalanta 0-0 Cagliari FIM Sassuolo 0-2 SPAL -