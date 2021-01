ASSALTO A CAPITOL HILL – LA POLIZIA NEGA I DOCUMENTI PER INDAGINI INDIPENDENTI FOIA

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Cosa sapevano Pelosi e McConnell dell’attacco pianificato al Campidoglio degli Stati Uniti prima che la Camera approvasse l’impeachment per il presidente Trump per incitamento alla violenza?Il presidente Trump è stato accusato dell’assedio del Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì scorso, tuttavia l’FBI ha confermato che l’attacco era pianificato con diversi giorni di anticipo.Il giornalista investigativo John Solomon ha lanciato una notizia bomba mercoledì sera e ha detto che ladi Washington ha respinto la sua richiestaper irelativi allesull’assedio del Campidoglio degli Stati Uniti.Il Freedom of Information Act (), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche ...

A favore anche 10 deputati repubblicani. Primo presidente in stato d'accusa due volte, stavolta per 'incitamento alla insurrezione'. YouTube sospende il canale del tycoon per una settimana [https://ww ...La Camera dei rappresentanti americana ha dato il via libera alla messa in stato d'accusa del presidente uscente Donald Trump per "incitamento ...