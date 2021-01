Accordo tra Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Enea e Rina Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo Rina, hanno sottoscritto un Accordo per il trasferimento di tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia, anche attraverso analisi mirate e progetti di “proof of concept”. L’Accordo prevede il mutuo coinvolgimento di Enea e Rina in iniziative di trasferimento tecnologico in ambito nazionale ed eventualmente europeo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie finalizzate ad uno sviluppo sostenibile nonchè la valorizzazione delle reciproche competenze e strutture per lo svolgimento di attività congiunte. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –, società di consulenza ingegneristica del gruppo, hanno sottoscritto unper ildi tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia, anche attraverso analisi mirate e progetti di “proof of concept”. L’prevede il mutuo coinvolgimento diin iniziative diin ambito nazionale ed eventualmente europeo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie finalizzate ad uno sviluppo sostenibile nonchè la valorizzazione delle reciproche competenze e strutture per lo svolgimento di attività congiunte. ...

LegaSalvini : Marco Campomenosi: inquietanti ombre sull’accordo tra Ue e Cina, tutelati gli interessi di Berlino e Parigi, nessun… - DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - guerini_lorenzo : Tra Italia e Libia si rafforza legame di amicizia. Cordiale e costruttivo confronto con @MaiteegAhmed vicepresident… - FABI_News : ICCREA, ACCORDO SU ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ E QUOTA 100 Raggiunta intesa tra la #Fabi, le altre org. sind. e… - alessdm57 : RT @mariotoscana196: Renzi ha detto basta ad un governo senza condivisione decisionale tra gli alleati.. o si cambia oppure non ha senso ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo tra Accordo tra Iit e Università di Genova per nuovi progetti sull’intelligenza artificiale Il Sole 24 ORE Prima la Coppa!

Tutto ruota intorno a Firenze. Ancora una volta. Ancora un’altra volta. Quanto avvenuto ieri pomeriggio, infatti, ha rimesso al centro dell’agenda setting d’Italia proprio Firenze e la Fiorentina. Inf ...

Innovazione tecnologica, definiti accordi con Ministero Sviluppo Economico, 228 milioni di investimenti in Sicilia

I progetti prevedono la realizzazione di iniziative di innovazione e avanzamento tecnologico in settori come l’agrifood, le scienze della vita e le cosiddette fabbriche intelligenti.

Tutto ruota intorno a Firenze. Ancora una volta. Ancora un’altra volta. Quanto avvenuto ieri pomeriggio, infatti, ha rimesso al centro dell’agenda setting d’Italia proprio Firenze e la Fiorentina. Inf ...I progetti prevedono la realizzazione di iniziative di innovazione e avanzamento tecnologico in settori come l’agrifood, le scienze della vita e le cosiddette fabbriche intelligenti.