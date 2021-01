Via libera Recovery Plan, ma Iv si astiene. Renzi pronto a uscire. Il video (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera Recovery Plan, ma Iv si astiene. Renzi pronto a uscire Roma, 13 gen. (askanews) – Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery Plan, con l’astensione delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che ora, a meno di clamorosi colpi di scena, lasceranno i loro posti al governo. La seduta terminata all’una di notte non è stata priva di tensioni. Le ministre di Iv hanno ammesso che sul Piano sono stati fatti “passi in avanti” ma “rimangono troppe le criticità” in un testo giudicato in “drammatico ritardo” sulle urgenze del Paese. Italia Viva è anche tornata a chiedere l’attivazione del Mes sanitario, su cui il premier Giuseppe Conte ha detto ancora ‘no’, con toni estremamente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via, ma Iv siRoma, 13 gen. (askanews) – Il consiglio dei ministri ha dato il viaal, con l’astensione delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che ora, a meno di clamorosi colpi di scena, lasceranno i loro posti al governo. La seduta terminata all’una di notte non è stata priva di tensioni. Le ministre di Iv hanno ammesso che sul Piano sono stati fatti “passi in avanti” ma “rimangono troppe le criticità” in un testo giudicato in “drammatico ritardo” sulle urgenze del Paese. Italia Viva è anche tornata a chiedere l’attivazione del Mes sanitario, su cui il premier Giuseppe Conte ha detto ancora ‘no’, con toni estremamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera del Mise a Ovs per l’acquisto di Stefanel, buona la reazione della Borsa Il Sole 24 ORE Riqualificazione della piscina di via Vigone Torino, accordo tra Città e ESL Nuoto Torino

Via libera della Giunta alla delibera proposta dagli assessori Marco Giusta e Roberto Finardi con cui viene approvato un accordo tra Città di Torino e Cooperativa E.S.L. Nuoto Torino necessario a dare ...

Spogliatoi e infermeria nuovi nella piscina comunale

Via libera della giunta al secondo lotto di lavori per l’impianto di via XX Settembre Il Comune investe 128mila euro. Paoli: «Verso un bando di gestione decennale» ...

