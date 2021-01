Trento. Impianti di riscaldamento accesi senza limitazioni da domani

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che consente di derogare alla fascia giornaliera di attivazione deglidi riscaldamenti negli edifici residenziali, permettendone l’accensione fino a 24 ore giornaliere. L’ordinanza è in vigore dafino al 28 febbraio compreso. La decisione è stata presa in considerazione della particolare situazione climatica del periodo con temperature di molto inferiori allo zero termico in tutto l’arco della giornata e con la predi accumuli nevosi, che agevolano il perdurare di condizioni estreme anche a bassa quota. Tale situazione, negli edifici residenziali ed in particolare negli ambiti condominiali, comporta difficoltà per le persone anziane e i soggetti deboli, in quanto l’accensione degliè limitata ad una fascia oraria, la quale risulta in ...