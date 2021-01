Tina Cipollari contro Tinì Cansino a Uomini e donne: «Hai mostrato il cu*o per 30 anni» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella lite, grossomodo perenne, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ora viene tirata in ballo anche Tinì Cansino. L’ex showgirl di Drive In, ormai da quasi 10 anni nel cast fisso di Uomini e donne, come tranquilla opinionista, nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, si è rifiutata di andare a recuperare la «mummia» di Gemma in studio. E apriti cielo! Non l’avesse mai fatto! Uomini e donne, Tina contro Tinì Oggi pomeriggio a Uomini e donne, infatti, ad accendere la miccia è stato un filmato che ha mostrato Gemma alle prese con un imbarazzante momento tratto da Giortì, il nuovo programma da qualche giorno disponibile sui ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella lite, grossomodo perenne, trae Gemma Galgani, ora viene tirata in ballo anche. L’ex showgirl di Drive In, ormai da quasi 10nel cast fisso di, come tranquilla opinionista, nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, si è rifiutata di andare a recuperare la «mummia» di Gemma in studio. E apriti cielo! Non l’avesse mai fatto!Oggi pomeriggio a, infatti, ad accendere la miccia è stato un filmato che haGemma alle prese con un imbarazzante momento tratto da Giortì, il nuovo programma da qualche giorno disponibile sui ...

StraNotizie : Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” - blogtivvu : “Hai mostrato il cul* per 30 anni!”, la furia di Tina Cipollari si abbatte su Tinì Cansino a #UominieDonne – VIDEO… - francyriki : RT @BITCHYFit: Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” - BITCHYFit : Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” -