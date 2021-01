Tenta di attraversare i binari | giovane travolta dalla metro A

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Tragedia ieri sera alle 20.50 circa nella stazione della metro A, Arco di Travertino di Roma, dove una ragazza di 26 anni è rimasta incastrata tra il vagone e la banchina. Ad estrarla sono stati i Vigili del fuoco che l’hanno affidata al 118, in gravi condizioni.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia Piazza Dante che hanno ascoltato alcuni testimoni, la ragazza accortasi probabilmente di aver sbagliato direzione della metro, sarebbe scesa sui binari nel tentativo di cambiare banchina. La 26enne quanto si e’ accorta dell’arrivo del treno ha tentato velocemente di salire sulla banchina senza riuscirci completamente, con il busto in salvo, le sue gambe sono state travolte dal convoglio in arrivo. La 26enne e’ stata portata all’ospedale San Giovanni, dove è ricoverata in codice rosso.