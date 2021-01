Ristoratori in protesta a Caserta, traffico in tilt sull’A1 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI – I ristoratori del casertano protestano contro le misure introdotte a livello nazionale per limitare la diffusione del virus. Traffico in tilt sull’autostrada A1 tra gli svincoli di Capua e Caianello. La protesta coinvolge ristoratori, baristi, produttori vitivinicoli e altri rappresentanti di attività in crisi. Gli operatori economici sono diretti a Roma in auto e stanno procedendo a passo d’uomo creando disagi alla circolazione.“Chiediamo di poter lavorare – hanno spiegato i manifestanti -. I ristori sono insufficienti e non ci danno dignita’.Desideriamo soltanto riprendere le nostre attività”. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI – I ristoratori del casertano protestano contro le misure introdotte a livello nazionale per limitare la diffusione del virus. Traffico in tilt sull’autostrada A1 tra gli svincoli di Capua e Caianello. La protesta coinvolge ristoratori, baristi, produttori vitivinicoli e altri rappresentanti di attività in crisi. Gli operatori economici sono diretti a Roma in auto e stanno procedendo a passo d’uomo creando disagi alla circolazione.“Chiediamo di poter lavorare – hanno spiegato i manifestanti -. I ristori sono insufficienti e non ci danno dignita’.Desideriamo soltanto riprendere le nostre attività”.

