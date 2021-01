Recovery, da Be Charge sostegno a Motus-E per la mobilità sostenibile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Be Charge si fa portavoce delle proposte avanzate dall’associazione Motus-E tese alla realizzazione di una visione strategica, moderna e sostenibile, della mobilità, da raggiungere attraverso 15 misure per un totale di 18,7 miliardi di euro da rimodulare all’interno dello schema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.“La crescita della mobilità elettrica, ormai ineluttabile in tutti i principali mercati mondiali – si legge in una nota -, è infatti un’opportunità che l’Italia non può permettersi di ignorare nel contesto del PNRR, pena la perdita di quote di mercato per la nostra industria automobilistica, inclusa la componentistica del settore elettrico ed elettronico e dei servizi. Di pari passo, la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, già prevista nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Besi fa portavoce delle proposte avanzate dall’associazione-E tese alla realizzazione di una visione strategica, moderna e, della, da raggiungere attraverso 15 misure per un totale di 18,7 miliardi di euro da rimodulare all’interno dello schema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.“La crescita dellaelettrica, ormai ineluttabile in tutti i principali mercati mondiali – si legge in una nota -, è infatti un’opportunità che l’Italia non può permettersi di ignorare nel contesto del PNRR, pena la perdita di quote di mercato per la nostra industria automobilistica, inclusa la componentistica del settore elettrico ed elettronico e dei servizi. Di pari passo, la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, già prevista nel ...

Italpress : Recovery, da Be Charge sostegno a Motus-E per la mobilità sostenibile - CorriereCitta : Recovery, da Be Charge sostegno a Motus-E per la mobilità sostenibile -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Charge Recovery, da Be Charge sostegno a Motus-E per la mobilità sostenibile Agenzia di stampa Italpress Italpress Recovery, da Be Charge sostegno a Motus-E per la mobilità sostenibile

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.