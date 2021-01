Recovery: Bellanova, 'resta insufficiente, voteremo scostamento e ristori' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Riconosciamo i passi avanti, ma non ci soddisfano. Se l'impianto è in parte migliorato, rimane però totalmente insufficiente. Oltretutto nel testo che abbiamo avuto non vi è alcun riferimento alla governance. A me non pare così normale trovarsi sempre di fronte muri di gomma. Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa di domani (oggi, ndr.)". Lo dice Teresa Bellanova in una intervista a 'la Stampa' parlando del Recovery plan. "Ci muove solo e soltanto la responsabilità istituzionale, quelle risorse sono fondamentali per il Paese. Siamo persone serie. Chi dice che se si apre la crisi di governo saltano i ristori per le attività colpite dalle chiusure di queste ultime settimane dice il falso, avvelena i pozzi. Ho chiesto che fosse calendarizzato subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Riconosciamo i passi avanti, ma non ci soddisfano. Se l'impianto è in parte migliorato, rimane però totalmente. Oltretutto nel testo che abbiamo avuto non vi è alcun riferimento alla governance. A me non pare così normale trovarsi sempre di fronte muri di gomma. Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa di domani (oggi, ndr.)". Lo dice Teresain una intervista a 'la Stampa' parlando delplan. "Ci muove solo e soltanto la responsabilità istituzionale, quelle risorse sono fondamentali per il Paese. Siamo persone serie. Chi dice che se si apre la crisi di governo saltano iper le attività colpite dalle chiusure di queste ultime settimane dice il falso, avvelena i pozzi. Ho chiesto che fosse calendarizzato subito ...

Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali): 'Siamo al 12 gennaio, q… - Adnkronos : #Recovery, #Bellanova: 'Documento non c'è ancora, sono stufa' - PpPagliaro : RT @AvantiRenzi: MINISTRE ITALIA VIVA ANNUNCIANO ASTENSIONE IN CDM ROMA Le ministre di #ItaliaViva Elena #Bonetti e Teresa #Bellanova, en… - Piggioserra : RT @lucatelese: “Teresa Bellanova ha portato in Consiglio dei ministri l’ennesimo rilancio di Renzi e, quando ha proposto a spiegare l’aste… -