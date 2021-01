Psv | Hendrix saluta dopo 16 anni Andrà a giocare nello Spartak Mosca

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Probabilmente era una delle poche storie romantiche rimaste nel calcio, il sodalizio tra Jorrite il Psv si interrompe16. Il difensoreEindhoven per andare a, questo il suo saluto al Psv: "Nella vita arriva un momento in cui è giusto fare un passo avanti nella propria carriera. Sono fiero che la mia sia stata dominata dalla maglia del PSV. Sono un vero giocatore del club e lo resterò sempre anche se non vedo l'ora di cominciare una nuova avventura in un grande club europeo e in un grande campionato". Queste le parole del giocatore.caption id="attachment 1079211" align="alignnone" width="5472", getty/caption ITA Sport Press.