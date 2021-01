Nugnes Misto a iNews24 | “Il Governo ha il mio sostegno | Renzi è inqualificabile”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La senatrice del Gruppoin quota LeU, Paola, conferma il suoalConte e attacca l’avventurismo di: “Irresponsabile, non ha a cuore gli interessi del Paese”. Sui possibili scenari in caso di caduta dell’esecutivo non ha dubbi: “No a governi tecnici o a larghe intese” Senatrice, è stato fatto L'articolo proviene da Inews.it.