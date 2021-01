My Nintendo: gli sconti per Nintendo 3DS e Wii U non sono più attivi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fine delle offerte per Nintendo 3DS e Wii U riservate agli storici abbonati: il servizio My Nintendo inizia a chiudere i primi battenti Oltre ai contenuti esclusivi, gli iscritti al servizio My Nintendo hanno sempre potuto usufruire di sconti per i due predecessori di Nintendo Switch. Tuttavia, quest’ultimo aspetto sta rapidamente venendo meno nella maggior parte dei territori in cui l’esclusivo club dei fan più fedeli è stato operativo nel corso degli anni. La possibilità di usare i punti d’oro e i punti d’argento finora accumulati, dunque, si ritrova ormai al capolinea: sono scadute oggi le ultime offerte per Nintendo 3DS e Wii U, ad eccezione di qualche sporadico territorio in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fine delle offerte per3DS e Wii U riservate agli storici abbonati: il servizio Myinizia a chiudere i primi battenti Oltre ai contenuti esclusivi, gli iscritti al servizio Myhanno sempre potuto usufruire diper i due predecessori diSwitch. Tuttavia, quest’ultimo aspetto sta rapidamente venendo meno nella maggior parte dei territori in cui l’esclusivo club dei fan più fedeli è stato operativo nel corso degli anni. La possibilità di usare i punti d’oro e i punti d’argento finora accumulati, dunque, si ritrova ormai al capolinea:scadute oggi le ultime offerte per3DS e Wii U, ad eccezione di qualche sporadico territorio in ...

