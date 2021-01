L'anno zero dell'Occidente (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La democrazia è la ritualizzazione dei conflitti sociali: le parti, portatrici di interessi contrapposti, rinunciano al confronto fisico e concordano di adottare le scelte della maggioranza, in un quadro di regole definite. Le regole garantiscono ciascuna parte che la vittoria dell’altra non comporterà la rovina dello sconfitto, per cui alla parte soccombente conviene comunque accettare la sconfitta e continuare il confronto alla ricerca della rivincita. Quindi la democrazia funziona bene quando si rispettano le regole. La cultura egemonica negli ultimi anni in Occidente tende a non accettare le regole e quindi tende a svuotare la democrazia della sua essenza, pur ossequiandola formalmente. La novità portata da Trump è l’epifania di un sentire diffuso: quello per cui “al diavolo le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La democrazia è la ritualizzazione dei conflitti sociali: le parti, portatrici di interessi contrapposti, rinunciano al confronto fisico e concordano di adottare le sceltea maggioranza, in un quadro di regole definite. Le regole garantiscono ciascuna parte che la vittoria’altra non comporterà la rovinao sconfitto, per cui alla parte soccombente conviene comunque accettare la sconfitta e continuare il confronto alla ricercaa rivincita. Quindi la democrazia funziona bene quando si rispettano le regole. La cultura egemonica negli ultimi anni intende a non accettare le regole e quindi tende a svuotare la democraziaa sua essenza, pur ossequiandola formalmente. La novità portata da Trump è l’epifania di un sentire diffuso: quello per cui “al diavolo le ...

Ultime Notizie dalla rete : anno zero Usa: "Cuba sponsor del terrorismo". Inizia male l'anno zero dell'isola caraibica la Repubblica Come cambia l’Unione europea: un nuovo quaderno dell’associazione Apice

PUBBLICAZIONE Europa anno zero: la ripartenza è il nuovo quaderno curato dall’associazione Apice e ripercorre le tappe salienti di un 2020 che ha visto l’Unione europea far fronte alle conseguenze san ...

Massimo Nordio, ceo di Volkswagen Group Italia: «L'auto elettrica sarà per tutti»

Quello che si è appena concluso, sicuramente, passerà alla storia come l’anno horribilis di inizio millennio. Il mondo ha scoperto il Covid, un nemico assai cattivo e subdolo.

