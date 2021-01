Juve-Genoa 2-2 | Cronaca live | Black-out bianconero | supplementari

juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #JuveGenoa ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE!… - zazoomblog : Juve Genoa 2-2 LIVE: Pirlo si gioca la carta Ronaldo - #Genoa #LIVE: #Pirlo #gioca #carta - despecialuan : Dalla partita del Genoa qualche spunto - cyborra è un giocatore assoluto. Da juve - Rovella non lo conoscevo, non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Genoa

92’ - RAFIA! Tentativo da parte del franco-marocchino, pallone che però termina alto. 91' - VIA AL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. 22:36 - SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI. 90' + 3' - Ci prova CR7 su calcio di ...La Coppa Italia 2020/2021 entra nel vivo con la disputa degli ottavi di finale in gara secca. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma.