«Irresponsabile | incomprensibile | squinternato» Su Renzi la rabbia degli ex-alleati

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi piomba sulla maggioranza come un fulmine inatteso. L’appello di Conte e la richiesta di un segnale da parte diaveva rianimato speranze di una ricomposizione in extremis. Ma il leader di Italia Viva non se l’è sentita di fermarsi ad un passo dal precipizio. E ora si becca la stizzita reazioneex-. La delusione più evidente ha il volto di Nicola Zingaretti. «La crisi dopo l’apertura di Conte sul patto di legislatura è. Un errore contro l’Italia», dice il leader del Pd. Provvede il suo vicecapogruppo alla Camera, Michele Bordo, a metterci il carico più pesante. «apre la crisi, la destra di Salvini e Meloni stappa lo champagne. Che capolavoro!». Zingaretti: «ha rifiutato il patto di legislatura» Particolarmente severo il giudizio di ...