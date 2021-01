In Sardegna via libera alla dicitura “architetta” nel timbro professionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CAGLIARI – Via libera dal Consiglio dell’Ordine degli architetti della Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna, al timbro professionale con la dicitura al femminile di “Architetta“. La proposta è stata approvata all’unanimità. Nel 2017 fu l’Ordine di Bergamo ad approvare per la prima volta una delibera di analogo contenuto. Poi seguirono altre città come Roma, Torino, Milano, Modena, Treviso. Al momento sono poco meno di una decina. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CAGLIARI – Via libera dal Consiglio dell’Ordine degli architetti della Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna, al timbro professionale con la dicitura al femminile di “Architetta“. La proposta è stata approvata all’unanimità. Nel 2017 fu l’Ordine di Bergamo ad approvare per la prima volta una delibera di analogo contenuto. Poi seguirono altre città come Roma, Torino, Milano, Modena, Treviso. Al momento sono poco meno di una decina.

