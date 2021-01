Il piccolo Giovanni debutta nella fiction ‘Mina Settembre’ | domenica su Rai Uno 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – “Ho avuto il piacere di ricevere la visita delcasertanoStellato, 6 anni, cheprossima debutterà come attoreSettembre‘”. Lo ha detto il sindaco di Caserta, Carlo Marino.interpreterà un ruolo di primissimo piano accanto alla protagonista Serena Rossi e agli attori Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Il giovanissimo attore vestirà i panni di Pietro, figlio di Nanni, interpretata dall’attrice Maria Vera Ratti. La serie, diretta da Tiziana Aristarco, è suddivisa in sei puntate e sarà trasmessa su Rai Uno a partire da17 gennaio alle ore 21,25. “Gli ho fatto un grande in bocca al lupo – ha detto il primo cittadino – per la ...