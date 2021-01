Il crollo di Carlotta Dell’Isola al GF Vip: “Non mangiavo. Ero terrorizzata” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carlotta Dell’Isola crolla e piange al Grande Fratello Vip 2020: “Non mangiavo più. Mi sono ritrovata sola ed ero terrorizzata”. Carlotta Dell’Isola crolla al Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver sfoggiato il suo sorriso, la concorrente, in sauna con Dayane Mello, si lascia andare aprendo un cassetto molto doloroso della sua vita. Dietro i sorrisi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021)crolla e piange al Grande Fratello Vip 2020: “Nonpiù. Mi sono ritrovata sola ed ero”.crolla al Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver sfoggiato il suo sorriso, la concorrente, in sauna con Dayane Mello, si lascia andare aprendo un cassetto molto doloroso della sua vita. Dietro i sorrisi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

albasenzafine : Posso dirlo? Preferisco una Carlotta che, seppur inutile,non fa male a nessuno, ad una che fa sentire talmente tant… - giuliadeluca31 : Quindi per lunedì abbiamo: Crollo prelemi post-puntata Cecilia e le nomination Carlotta in sauna Puntatone per ora #tzvip - CaiaIoana : Ho rivisto un po' del video del crollo di MRT e mi sono sentita male ma il volto di Tommy mi spezza si a messo a pi… - aur24 : MRT ha avuto un crollo e tutti a dire 'esagerata' a cominciare da SDG, poi Carlotta.. tutte attorno a Ceciliacome… - Vincenz90665483 : Oggi -crollo di Giukia -crollo di Pier -distaccamento Giulia-Pier -riavvicinamento Giulia-Pier -crollo MTR -mascher… -