“Ho tenuto un segreto”: la figlia di Jovanotti svela la sua lotta contro un tumore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, ha voluto condividere su Instagram la gioia per la lotta contro il tumore appena vinta. L’annuncio di Teresa Cherubini, ventenne figlia di Lorenzo (in arte Jovanotti), è giunto come un fulmine a ciel sereno. La ragazza ha condiviso sulla propria pagina Instagram un lungo post nel quale spiega il calvario durato sette mesi e la gioia nello scoprire l’esito positivo delle ultime analisi. Probabilmente per scaramanzia, o semplicemente per riservatezza, Teresa ha deciso di non comunicare pubblicamente di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgins. La drammatica scoperta è avvenuta lo scorso 3 luglio, ma le problematiche di salute della ragazza sono cominciate addirittura nell’agosto del 2019. In quel periodo le è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Teresa Cherubini, ladi, ha voluto condividere su Instagram la gioia per lailappena vinta. L’annuncio di Teresa Cherubini, ventennedi Lorenzo (in arte), è giunto come un fulmine a ciel sereno. La ragazza ha condiviso sulla propria pagina Instagram un lungo post nel quale spiega il calvario durato sette mesi e la gioia nello scoprire l’esito positivo delle ultime analisi. Probabilmente per scaramanzia, o semplicemente per riservatezza, Teresa ha deciso di non comunicare pubblicamente di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgins. La drammatica scoperta è avvenuta lo scorso 3 luglio, ma le problematiche di salute della ragazza sono cominciate addirittura nell’agosto del 2019. In quel periodo le è ...

