Halo Infinite: secondo un rumor la battle royale non ci sarà (Di mercoledì 13 gennaio 2021) secondo un tweet pubblicato e poi rimosso dal leaker Klobrille, in Halo Infinite non sarà presente una modalità battle royale Fra tutti i giochi in arrivo per Xbox Series X e Xbox Series S, quello maggiormente atteso dai fan è ovviamente Halo Infinite. Il nuovo titolo di 343 sarebbe dovuto arrivare sul mercato insieme alle console next-gen di Microsoft, ma alla fine è stato posticipato ad autunno 2021. Durante questa lunga attesa la compagnia ha rilasciato pochissime informazioni sul gioco e in situazioni del genere è facile che inizino a nascere dei rumor. Una delle più rumorose voci di corridoio degli ultimi tempi arriva dritta dal tweet di un insider chiamato Klobrille, il quale ha dichiarato che in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 gennaio 2021)un tweet pubblicato e poi rimosso dal leaker Klobrille, innonpresente una modalitàFra tutti i giochi in arrivo per Xbox Series X e Xbox Series S, quello maggiormente atteso dai fan è ovviamente. Il nuovo titolo di 343 sarebbe dovuto arrivare sul mercato insieme alle console next-gen di Microsoft, ma alla fine è stato posticipato ad autunno 2021. Durante questa lunga attesa la compagnia ha rilasciato pochissime informazioni sul gioco e in situazioni del genere è facile che inizino a nascere dei. Una delle piùose voci di corridoio degli ultimi tempi arriva dritta dal tweet di un insider chiamato Klobrille, il quale ha dichiarato che in ...

MicrosoftRTweet : RT @tuttoteKit: Halo Infinite: secondo un rumor la battle royale non ci sarà #343Industries #HaloInfinite #Microsoft #PC #XboxOne #XboxSeri… - tuttoteKit : Halo Infinite: secondo un rumor la battle royale non ci sarà #343Industries #HaloInfinite #Microsoft #PC #XboxOne… - DigitalkPR : Videogiochi in uscita nel 2021: ecco quelli che attendiamo di più Da Horizon Forbidden West al nuovo Resident Evil… - infoitscienza : Halo Infinite: niente Battle Royale ma Big Team Battle 2.0, veicoli e altro, per un insider - infoitscienza : Halo infinite: designer lascia 343i, ma spegne le polemiche 'voglio vivere a Austin' -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite: il designer Kolbe Payne abbandona per unirsi agli autori di Darksiders - Aggiornata Everyeye Videogiochi Halo Infinite: secondo un rumor la battle royale non ci sarà

Secondo un tweet pubblicato e poi rimosso dal leaker Klobrille, in Halo Infinite non sarà presente una modalità battle royale.

Halo Infinite: niente Battle Royale ma Big Team Battle 2.0, veicoli e altro, per un insider

Halo Infinite non avrà una battle royale ma una Forgia ampliata, team battle espansa, nuovi combattimenti tra veicoli e altre sorprese, dice un insider.. Halo Infinite è ancora in piena lavorazione ...

Secondo un tweet pubblicato e poi rimosso dal leaker Klobrille, in Halo Infinite non sarà presente una modalità battle royale.Halo Infinite non avrà una battle royale ma una Forgia ampliata, team battle espansa, nuovi combattimenti tra veicoli e altre sorprese, dice un insider.. Halo Infinite è ancora in piena lavorazione ...