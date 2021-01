Gattuso: «Il nostro problema non è il modulo. Se si vuole creare tanto si corrono dei rischi» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ai microfoni della Rai dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, Rino Gattuso non nasconde i problemi che il Napoli sta avendo soprattuto in campionato dopo la gara contro l’Inter. Ma non serve mettere in discussione il modulo «Penso che dopo l’Inter c’è stata un po’ d’involuzione. Non siamo in un momento brillantissimo, ma non è questione di modulo. Stanno venendo a mancare le nostre occasioni di gol e quindi poi soffriamo. Oggi Elmas, Lobotka, Rrahmani hanno giocato e quando non giochi da tanto tempo è difficile» Se si vuole creare tanto, spiega Gattuso, bisogna anche correre dei rischi «Penso che dobbiamo ragionarci bene. Noi giochiamo con i due centrocampisti e sistematicamente creiamo tanto, poi bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ai microfoni della Rai dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, Rinonon nasconde i problemi che il Napoli sta avendo soprattuto in campionato dopo la gara contro l’Inter. Ma non serve mettere in discussione il«Penso che dopo l’Inter c’è stata un po’ d’involuzione. Non siamo in un momento brillantissimo, ma non è questione di. Stanno venendo a mancare le nostre occasioni di gol e quindi poi soffriamo. Oggi Elmas, Lobotka, Rrahmani hanno giocato e quando non giochi datempo è difficile» Se si, spiega, bisogna anche correre dei«Penso che dobbiamo ragionarci bene. Noi giochiamo con i due centrocampisti e sistematicamente creiamo, poi bisogna ...

