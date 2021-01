F1, nessun passo indietro sui regolamenti 2022 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da 13 giorni - dall'1 gennaio 2021 - le squadre possono lavorare allo sviluppo delle monoposto 2022 , tornare in galleria del vento, effettuare le simulazioni, per capire in quale direzione orientare ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da 13 giorni - dall'1 gennaio 2021 - le squadre possono lavorare allo sviluppo delle monoposto, tornare in galleria del vento, effettuare le simulazioni, per capire in quale direzione orientare ...

gennaromigliore : In queste ore come Iv siamo impegnati in una intensa attività di lettura e studio del Recovery Plan, non certo a pr… - MediasetTgcom24 : ++++ Nessun passo indietro, Italia Viva convoca per domani una conferenza stampa. Parlerà Renzi ++++… - Moon13_me : RT @IlPrimatoN: Crisi di governo, ore decisive. Scontro tra Conte e Renzi - giorgiovascotto : RT @gennaromigliore: In queste ore come Iv siamo impegnati in una intensa attività di lettura e studio del Recovery Plan, non certo a prepa… - orgiagi : Un grande passo avanti per la parità dei sessi. A parte gli scherzi, nessun Paese può considerarsi civile se appl… -