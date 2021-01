Dimentica la password e rischia grosso: l’errore da milioni di dollari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un programmatore informatico ha Dimenticato la password del suo account bitcoin, rischia di perdere milioni di dollari, ha gli ultimi due tentativi È successo a San Francisco, per otto volte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un programmatore informatico hato ladel suo account bitcoin,di perderedi, ha gli ultimi due tentativi È successo a San Francisco, per otto volte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Per otto volte ha sbagliato la password d’accesso, perché l’ha dimenticata. Gli restano due tentativi e per Stefan Thomas, programmatore tedesco che vive a San Francisco, non è un problema di poco con ...

