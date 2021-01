Crisi di governo: a che ora parla Renzi. E con Conte si apre uno spiraglio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gennaio 2021 - Resa dei conti sulla Crisi di governo . Oggi sapremo se Renzi ritirerà il suo appoggio a Conte , delineando i prossimi scenari. La rottura è nei fatti, annunciata da giorni e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gennaio 2021 - Resa dei conti sulladi. Oggi smo seritirerà il suo appoggio a, delineando i prossimi scenari. La rottura è nei fatti, annunciata da giorni e ...

