Countdown -8. Pence rifiuta di invocare il 25° emendamento

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vicepresidente Mikeha scritto una lettera al Congresso per informare che, come non ha ceduto alle pressioni “per esercitare un potere al di là della mia autorità costituzionale per determinare il risultato delle elezioni, ora non mi arrenderò agli sforzi della Camera dei Rappresentanti per giocare giochi politici in un momento così serio nel vita della nostra nazione”. In pratica no, su Donald Trump non si abbatterà la mannaia del 25°, bensì un secondo impeachement. La lettera … Continua L'articolo proviene da il manifesto.