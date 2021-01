Clarice | trailer della serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La CBS ha diffuso ildide Ilcon protagonista Rebecca Breeds Ildi, prossimadel film Il, è finalmente arrivato. Lahorror psicologica di CBS, che andrà in onda il prossimo 11 febbraio sul canale dedicato, vedrà Rebecca Breeds vestire i panni dell’agente FBIStarling, dopo gli eventi narrati nel film di Ted Tally e Jonathan Demme. Ecco il. There’s always more to the story. this Tweet for a reminder to watch #, premiering February 11 on CBS and ...