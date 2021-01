Ai seggi in Uganda si affrontano due generazioni

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) In vista delle elezioni del 14 gennaio, il presidente Yoweri Museveni non ha esitato a usare la violenza per mettere a tacere gli avversari. Perché stavolta deve affrontare un candidato forte, Bobi Wine, molto amato dai giovani. Leggi

Il ministro di Stato dell'Uganda per la vicepresidenza, Baltazar Kasirivu-Atwooki, è sopravvissuto questa mattina ad un tentato ...