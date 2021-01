VIDEO Milan-Torino 5-4 d.c.r., Highlights, gol e sintesi: rossoneri ai quarti di Coppa Italia. La sequenza dei calci di rigore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Milan si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia 2021 di calcio grazie alla vittoria sul Torino: 5-4 dopo i calci di rigore allo Stadio San Siro. I rossoneri hanno colpito due pali durante i tempi regolamentari, ma non sono riusciti a rompere il muro eretto da Milinkovic-Savic. Due ore di gioco non sono bastate alla capolista della Serie A contro i granata e dunque tutto si è deciso dagli undici metri. Belotti, Kessie, Lukic, Hernandez, Lyanco, Tonali non sbagliano dal dischetto e si va sul 3-3. Tatarusanu poi para il tiro di Rincon e Romagnoli porta il Milan sul 4-3, Milinkovic-Savic pareggia momentaneamente, ma poi non può nulla sul rigore di Calhanoglu e il Milan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsi è qualificato aidi finale della2021 dio grazie alla vittoria sul: 5-4 dopo idiallo Stadio San Siro. Ihanno colpito due pali durante i tempi regolamentari, ma non sono riusciti a rompere il muro eretto da Milinkovic-Savic. Due ore di gioco non sono bastate alla capolista della Serie A contro i granata e dunque tutto si è deciso dagli undici metri. Belotti, Kessie, Lukic, Hernandez, Lyanco, Tonali non sbagliano dal dischetto e si va sul 3-3. Tatarusanu poi para il tiro di Rincon e Romagnoli porta ilsul 4-3, Milinkovic-Savic pareggia momentaneamente, ma poi non può nulla suldi Calhanoglu e il...

