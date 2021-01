Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)12 GENNAIOORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN APERTURA I LAVORI ASUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO CODE SULLA– FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR DA PARCO DE MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE DI GUIDONIA E TIVOLI PER LAVORI CHIUSA L’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI FIORANELLO. TRAFFICO DEVIATO SU VIA CASTEL DI LEVA E VIA DI FIORANELLO NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E L’APPIA E SULLA STESSA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE NELLE ...