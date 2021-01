Usa, un giudice sospende l'esecuzione di Lisa Montgomery (Di martedì 12 gennaio 2021) Il giudice Patrick Hanlon ha concesso la sospensione dell'esecuzione di Lisa Montgomery, che sarebbe stata la prima a livello federale di una detenuta negli Usa da quasi 70 anni. Nel dicembre 2004 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) IlPatrick Hanlon ha concesso la sospensione dell'di, che sarebbe stata la prima a livello federale di una detenuta negli Usa da quasi 70 anni. Nel dicembre 2004 ...

