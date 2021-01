Un colpo alla testa mentre giocava: morta cosi, a due anni (Di martedì 12 gennaio 2021) L’assurda tragedia sulla quale indagano ancora le forze dell’ordine, si è consumata in casa, mentre la piccola giocava. Elisoccorso (Facebook)Non è bastato il soccorso tempestivo, non è bastata la cura degli operatori sanitari, arrivati sul posto nel minore tempo possibile, grazie all’utilizzo dell’elisoccorso, la piccola è morta in ospedale, troppo forte il trauma subito, troppo gravi le complicazioni che hanno seguito il brutto colpo ricevuto. Niente è stato possibile per salvare la vita della piccola, di soli due anni, vittima di un incidente domestico, sul quale però, indagano le forze dell’ordine. E’ successo nel bergamasco, a Cabiate, la piccola, di appena due anni, giocava in casa, quando è stata colpita da un oggetto alla ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) L’assurda tragedia sulla quale indagano ancora le forze dell’ordine, si è consumata in casa,la piccola. Elisoccorso (Facebook)Non è bastato il soccorso tempestivo, non è bastata la cura degli operatori sanitari, arrivati sul posto nel minore tempo possibile, grazie all’utilizzo dell’elisoccorso, la piccola èin ospedale, troppo forte il trauma subito, troppo gravi le complicazioni che hanno seguito il bruttoricevuto. Niente è stato possibile per salvare la vita della piccola, di soli due, vittima di un incidente domestico, sul quale però, indagano le forze dell’ordine. E’ successo nel bergamasco, a Cabiate, la piccola, di appena duein casa, quando è stata colpita da un oggetto...

Piu_Europa : ?? HASTA LA VISTA, DONALD! #Trump un leader fallito che ha cercato un colpo di Stato ingannando le persone con bugie… - antoniospadaro : Usa, padre Spadaro: 'Trump condanni, passerà alla storia per quasi colpo di Stato naïf' - Maumol : A #Washington un tentativo di colpo di mano da parte dei sostenitori di #Trump: di fronte alla prospettiva di un… - Baldor28714391 : Per la scelta in mano alla soggettività medica io dico forte MA LA SINISTRA DOV'È LA COSTITUZIONE ART 32 DOV'È MA… - liviozeta67 : Colpo di pistola, alla tempia. #FusoFusato -

Ultime Notizie dalla rete : colpo alla Falliscono il colpo alla farmacia ma rapinano una donna, due arresti NoiTV - La vostra televisione Calciomercato Roma, obiettivo colpo a parametro zero per giugno

Secondo quanto riportato da ‘La Provence ‘, è ormai prossimo allo svincolo visto che l’esterno offensivo lascerà il club transalpino a parametro zero a fine stagione. Dal prossimo febbraio dunque potr ...

Brutta caduta per Toby Price, fratture a braccio e gamba. Nona tappa, vince Benavides, Cornejo leader

L’australiano della KTM, che era secondo in classifica, è finito per terra ed è stato subito soccorso e ricoverato. Kevin si aggiudica la frazione, il fratello Luciano cade e si ritira ...

Secondo quanto riportato da ‘La Provence ‘, è ormai prossimo allo svincolo visto che l’esterno offensivo lascerà il club transalpino a parametro zero a fine stagione. Dal prossimo febbraio dunque potr ...L’australiano della KTM, che era secondo in classifica, è finito per terra ed è stato subito soccorso e ricoverato. Kevin si aggiudica la frazione, il fratello Luciano cade e si ritira ...