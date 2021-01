Trump e il vice Pence a colloquio per preparare la transizione. E l’amico Netanyahu gli volta le spalle (Di martedì 12 gennaio 2021) Trump “apre” alla transizione con Biden. C’è stato un primo colloquio tra Donald Trump e Mike Pence, dopo un’interruzione delle comunicazioni che andava avanti da mercoledì scorso, giorno dell’assalto al Campidoglio. Secondo quanto riferito dalla Cnn, che cita due fonti dell’amministrazione, il presidente americano ed il suo vice si sono incontrati nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Trump e Pence, secondo le fonti citate, hanno avuto un colloquio positivo. E hanno discusso di quanto succederà nei prossimi giorni, gli ultimi del loro mandato, mentre hanno fatto “una riflessione sul lavoro ed i risultati degli ultimi quattro anni”. Sempre secondo le fonti, Pence e Trump “hanno ribadito che coloro che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021)“apre” allacon Biden. C’è stato un primotra Donalde Mike, dopo un’interruzione delle comunicazioni che andava avanti da mercoledì scorso, giorno dell’assalto al Campidoglio. Secondo quanto riferito dalla Cnn, che cita due fonti dell’amministrazione, il presidente americano ed il suosi sono incontrati nello Studio Ovale alla Casa Bianca., secondo le fonti citate, hanno avuto unpositivo. E hanno discusso di quanto succederà nei prossimi giorni, gli ultimi del loro mandato, mentre hanno fatto “una riflessione sul lavoro ed i risultati degli ultimi quattro anni”. Sempre secondo le fonti,“hanno ribadito che coloro che ...

